Broekx-Peters winnen B-finale op WK kajak, Peters is 10e

Youngsters Lize Broekx en Hermien Peters (archief) werken naar de wereldtop toe. Youngsters Lize Broekx en Hermien Peters (archief) werken naar de wereldtop toe.

Lize Broekx en Hermien Peters zijn 10e geworden op het WK kajak in de K2 500 meter: ze wonnen de B-finale in Racice, in Tsjechië. Artuur Peters - de jongste in het veld - werd 11e op de K1 1.000 meter.