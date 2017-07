Maesen: "EK kajak was een succes in een sterk veld"

De vierde Belg in Bulgarije was Jonathan Delombaerde. "Hij finishte 14e in de K1 200 meter. "Dat is helemaal niet ontgoochelend, want de verschillen waren heel miniem. Hij kon even goed zevende eindigen. We zijn dus tevreden over het viertal en gaan ons deze week over de WK-selectie buigen.

Het WK kano/kajak vindt van 23 tot 27 augustus in Tsjechië in Racice plaats.