De jonge Peters, die gisteren een zevende plaats wegkaapte in de K1 1.000 meter, kwam met 19 andere mannen aan de start voor de 5 km. De Belg kwam in een sterk veld in een tweede groepje terecht en finishte als elfde op 1'20" van de Duitse winnaar Max Hoff. Hoff is de olympische kampioen in de K4 en won op dit EK al goud in de K2 1.000 meter.

Het zilver was voor de Portugees Fernando Pimenta, die gisteren ongenaakbaar de 1.000 meter won. Brons ging naar de Noor Eivind Vold.