Peters en Broekx veroveren 5e stek op EK kajak

Op de slotdag van het Europees kampioenschap kajak in Bulgarije is het duo Peters-Broekx als 5e gefinisht in de finale van de K2 500 meter. Het goud ging naar het Duitse topduo Weber-Dietz.