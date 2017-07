Artuur Peters eindigt 7e in EK-finale K1 1.000m met wereldtop

Artuur Peters (archief) doet als 20-jarige al mee met de grote jongens. Artuur Peters (archief) doet als 20-jarige al mee met de grote jongens.

Artuur Peters heeft een zevende plaats weggekaapt op de eerste finaledag van het EK kajak in Plovdiv, in Bulgarije. Het goud was voor de Portugees Fernando Pimenta. Peeters hield de olympische kampioen Marcus Walz achter zich.