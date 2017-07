Peters geeft visitekaartje af op openingsdag van EK

Artuur Peters heeft op de eerste dag van het EK zich vlot geplaatst voor de finale op de K1 1.000 meter. De 21-jarige Belg won zijn reeks door in de slotfase wereldkampioen Rene Holten Poulsen voorbij te snellen.

Zo vermeed Peters de halve finales en ligt hij in de A-finale in de gunstige baan 4. De finale vindt zaterdagochtend plaats om 9.30u Belgische tijd.

En de dag werd enkel beter voor de Belgen, want Hermien Peters en Lize Broeckx (foto onder) hebben ook de A-finale bereikt. Het Belgische duo eindigde nipt als derde in hun reeks en varen zondag in baan 2 om 9.54u de finale.