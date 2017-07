Bob Maesen voor EK kajak: "Past in traject naar Tokio"

Hermien Peters en Lize Broekx misten in de K2 nipt de Olympische Spelen van Rio. "Ik denk dat dat Hermien en Lize op een positieve manier getriggerd heeft. Het is duidelijk zichtbaar dat ze beiden heel gemotiveerd zijn. Je ziet ook dat ze dankzij Sport Vlaanderen een stapje hoger gezet hebben in de mogelijkheden om hun sport te beoefenen."

Door de drukke wedstrijdkalender laten de dames in Bulgarije hun individuele onderdelen schieten om zich volop te focussen op de K2. "Je moet altijd keuzes maken. De mogelijkheden tot succes zijn op beide nummers even groot in te schatten. Nu kiezen we voor de K2. Op lange termijn, richting Tokio, is de combinatie wel mogelijk."

"We blijven zeker investeren in de K2, zonder afbreuk te doen aan de individuele mogelijkheden. We houden ons traject in het vizier. We mogen niet te veel focussen op de korte termijn."