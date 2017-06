Kajakcoach Maesen na EK U23: "Artuur en Hermien liggen op schema voor OS 2020"

Hoe liep zijn competitie in Servië? "Zilver is uitstekend. We waren met ambitie naar het EK gekomen, hij had de laatste weken in de Wereldbeker op seniorenniveau aangetoond dat hij aanleunt bij de wereldtop. Er was een heel sterke tegenstander die vier medailles pakte op de wereldbekers bij de senioren. De 1.000 meter was net een paar meter tekort voor Artuur, die een heel sterke eindsprint in huis had. Maar dat is sport."

"Dit jaar was een iets moeilijker jaar wegens postolympisch. Het is niet zo evident om je dan weer op te laden voor alle kampioenschappen. In die zin hebben we geen optimale voorbereiding gehad in de winter, maar met deze prestaties zit hij weer goed op schema richting Tokio."