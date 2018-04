"Nikiforov is compleet judoka geworden, de verdiende Europese kampioen"

Nikiforov (tweede links) moest een traantje wegpinken op het podium. Nikiforov (tweede links) moest een traantje wegpinken op het podium.

Na brons in 2015 en zilver in 2016 heeft Toma Nikiforov (-100kg) zich dit jaar in Tel Aviv tot Europees kampioen gekroond. "Dit is het resultaat van hard blijven trainen en blijven geloven in jezelf", zegt de Brusselaar.