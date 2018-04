Anne-Sophie Jura (-48 kg) is de enige Belgische die vandaag nog kampt. Het lichtgewicht komt in aanmerking voor een bronzen plak. In de kwartfinales kreeg ze een ippon om de oren van de Russin Dolgova.

Jorre Verstraeten (-60 kg) heeft een kamp gewonnen in Tel Aviv. In de eerste ronde vloerde de 20-jarige judoka de Israëliër Alon Aharon. In de tweede ronde moest hij zich in de extra tijd gewonnen geven tegen de Bulgaar Gertsjev.

Charline Van Snick (IJF-10) heeft haar eerste kamp niet overleefd. Ze vloog er in de tweede ronde uit tegen Gefen Primo (IJF-53). De Israëlische won in de extra tijd met ippon na een derde bestraffing voor Van Snick.

Libeer meteen out Het EK van Mina Libeer is in de eerste ronde geëindigd. De 20-jarige judoka was in de klasse tot 57 kg niet opgewassen tegen Darja Mezjetskaja uit Rusland. Mineer, die nog maar net hersteld is van een schouderblessure, verloor met ippon.

11:38