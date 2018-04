"Hopelijk komt België met minstens 1 Vlaamse EK-medaille naar huis"

Bij zijn rentree kwam Van Tichelt maar tot één kamp op de GP van Tbilisi en twee kampen op de GP van Antalya. Toch is hij vol vertrouwen voor het EK.

"Vorige week op stage in Antalya voelde ik me elke training beter worden. Op het einde van de week was ik bekaf. Woensdag op de nationale training in Brussel voelde ik me ineens super. Het ziet er goed uit", zegt Van Tichelt, die niet wakker ligt van de loting in Tel Aviv.

"In mijn categorie is er zoveel concurrentie, een gemakkelijke loting bestaat eigenlijk niet. En als ik op het podium wil staan, moet ik toch die grote namen verslaan. Als ik niet voor een medaille ga, dan kan ik er beter mee stoppen."

Van Tichelt wordt eind juli voor de tweede keer vader. "Het zal een moeilijke oefening zijn om me klaar te stomen voor het WK in Bakoe (20-27 september), maar ik ben niet van plan om daar weg te blijven. Ik zal gewoon goed naar mijn lichaam moeten luisteren en de kwaliteit van de trainingen moeten opzoeken."