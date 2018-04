Van Tichelt komt ook in Turkije nog niet helemaal onder stoom

Van Tichelt maakte vorige week na drie maanden afwezigheid zijn comeback. Ten opzichte van dat toernooi liet Van Tichelt (IJF-20) al heel wat beter judo zien in Antalya.

In zijn eerste kamp van de dag pakte hij de Griek Georgios Azoidis (IJF-114) na drie minuten in met ippon. De Montenegrijn Gusic (IJF-166) leek ook geen probleem te worden, want binnen de minuut kwam hij met waza-ari op voorsprong. Maar even later werd onze landgenoot verrast en kon Gusic de winnende ippon scoren.

Vanaf maandag neemt Van Tichelt deel aan de olympische stage in Antalya en zo hoopt hij klaar te zijn voor het Europees kampioenschap, dat van 26 tot 28 april in Tel Aviv plaatsvindt.