Van Tichelt is klaar voor rentree: "Voel niet de minste nekpijn meer"

Vorige maand kreeg de bronzen medaille van de Spelen in Rio nog een infiltratie in zijn nek om de pijn van de hernia onder controle te krijgen. Hij kreeg er weer last van sinds het grandslamtoernooi van Tokio in december.

Begin deze maand trok de "Beer van Brecht" naar Nymburk, in Tsjechië, voor een doorgedreven test. "Ik heb voor de volle 100 procent alle trainingen kunnen afwerken en heb daarbij niet de minste pijn ervaren", vertelt een tevreden Van Tichelt. "Ook deze week op de nationale trainingen kon ik tot het uiterste gaan."

Van Tichelt kijkt uit naar zijn rentree: "In Tbilisi wil ik vooral wedstrijdritme opdoen na een lange periode zonder competitie. Een week later is er de Grand Prix in Antalya, in Turkije. Daar wil ik meedoen voor de medailles."

"Helemaal in topvorm wil ik eind april zijn bij het EK in Tel Aviv. Zo kunnen we op een ideale wijze de kwalificatieperiode voor Tokio 2020 aanvatten. Die begint eind mei."