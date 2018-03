Nikiforov kaapt judozilver weg op grandslamtoernooi in Jekaterinburg

Nikiforov aast al langer op een eerste eindzege in een grandslam. Hij won al 3 keer brons en pakte in oktober in Abu Dhabi ook zilver.

De 25-jarige Belg legde een mooi parcours af in Rusland: achtereenvolgens de Mongool Lkhagvasuren (IFJ-45) en de Let Borodavko (IFJ-25) moesten er met ippon aan geloven. In de halve finale versloeg hij in een burenduel de Nederlander Korrel (IJF-2) met waza-ari.

In de finale tegen de nummer 20 van de wereld droomde Nikiforov van zijn eerste grandslamtitel, maar na 3 minuten keek hij tegen een ippon aan.

Die eerste toptitel blijft dus uit: op het WK 2017 in de open klasse pakte hij zilver van topfavoriet Riner, op het WK 2017 in de -100 kg haalde hij brons. Op de EK's verzamelde hij al zilver (in 2016) en brons (2015).