Brons voor judoka Bottieau in Agadir, zilver voor Casse

Joachim Bottieau, de nummer 31 van de wereld, won zijn eerste kamp tegen de Kazach Dauletkhan (IJF 214) met waza-ari. In zijn tweede kamp ging hij met ippon onderuit tegen wereldkampioen Nemanja Majdov. Bottieau moest daarop naar de herkansingen, waar hij Eduard Trippel vloerde met waza-ari in de golden score. In de kamp om het brons klopte onze landgenoot vervolgens Islam Bozbajev (IJF 9) na een golden score.

Gisteren veroverde Matthias Casse zilver in de categorie tot 81 kilogram. De nummer 18 van de wereld versloeg in zijn eerste kamp Adrian Gandia (IJF 164) met waza-ari. Daarna ging Dominik Druzeta (IJF 29) voor de bijl met ippon. De vice-Europese kampioen Dominic Ressel (IJF 12) ging onderuit met waza-ari. In de finale bleek de Turk Vedat Albayrak (IJF 41) te sterk met ippon.

Nog in Agadir werd Roxane Taeymans (-70 kilogram) 5e, Kenneth Van Gansbeke (-66 kilogram) strandde op de 6e plaats. Gabriella Willems (-70 kilogram) ging eruit in de herkansingen.