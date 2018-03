Judoka's Willems en Berger veroveren brons op European Open in Warschau

Gabriëlla Willems, de nummer 50 van de wereld in de categorie tot 70 kilogram, zette de Poolse Eliza Wroblewska in de eerste ronde opzij met ippon. Ook Mariam Tchanturia ging met ippon voor de bijl. In de halve finale bleek Michaela Polleres echter te sterk. In de kamp om het brons trok Willems vervolgens aan het langste eind, met waza-ari.

In dezelfde gewichtsklasse verloor Roxane Taeymans haar eerste kamp van de dag met waza-ari.

In de categorie tot 78 kilogram ging Sophie Berger (de nummer 111 van de wereld) onderuit met 3 strafpunten tegen Stessie Bastareaud. In de herkansingen kreeg Berger een vrijgeleide omdat haar opponente verstek liet gaan en in de kamp om het brons haalde ze het vervolgens met ippon.