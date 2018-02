Charline Van Snick pakt brons in Grand Slam Düsseldorf

Op de Grand Slam in Parijs greep ze twee weken geleden net naast het brons, maar in Düsseldorf was het nu dus wel raak voor de 27-jarige Van Snick. Vrijgesteld in de eerste ronde vloerde Van Snick de Spaanse Ana Perez Box met ippon in haar eerste kamp.

In de kwartfinale kreeg Van Snick de kans om revanche te nemen op de Franse Astride Gneto. Zij versloeg Van Snick twee weken geleden in Parijs voor het brons en trok ook nu aan het langste eind.

In de herkansing werkte Van Snick zich met waza-ari voorbij de Poolse Agata Perenc naar de kamp voor het brons tegen Erika Miranda, de nummer één van de wereld. Maar de Braziliaanse blesseerde zich in haar halve finale en moest verstek geven. Van Snick kreeg het brons zo in de schoot geworpen.