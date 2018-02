Judoka Sami Chouchi heeft eindelijk goud beet

De 24-jarige Chouchi stapte twee jaar geleden over van de klasse tot 73 kilogram naar de categorie tot 81 kilogram. Hij stond al twee keer op het podium in die klasse, in Katowice (2017) en onlangs nog in Sofia pakte hij brons.

In Oberwart was het helemaal raak: Chouchi (WR-56) klopte achtereenvolgens een Oezbeek, een Tsjech en een Hongaar met ippon. In de halve finales moest hij het opnemen tegen de Duitse topper Dominic Ressel (WR-17). Ook die horde nam hij met ippon.

In de finale rekende Chouchi af met de Fransman Nicolas Chilard (WR-125). Onze landgenoot had in die finale genoeg aan een waza-ari om het toernooi te winnen.