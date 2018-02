Van Tichelt hoopt kwalificatieperiode van Tokio 2020 pijnloos aan te vatten

Twee weken geleden kreeg Dirk Van Tichelt een nieuwe infiltratie in zijn nek om zo pijnloos te kunnen trainen. "In 2014 kreeg ik een gelijkaardige infiltratie en die maakte dat ik tot aan het grandslamevent van Tokio pijnloos kon trainen en kampen", zei Van Tichelt vlak voor aanvang van de internationaal sterk bezette stage in Herstal.

Na twee dagen stage klonk Van Tichelt tevreden. "Ik stel vast dat ik wel een conditionele achterstand heb, maar ik voel amper pijn tijdens de talrijke randori's. Ik werk nu gestaag aan mijn wederoptreden, dat eind maart gepland is op de Grand Prix van Tbilissi. Een week later wil ik dan meedoen aan de Grand Prix van Antalya. Op die manier wil ik klaar zijn voor het EK eind april in Tel Aviv."

In mei begint de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. "Vanaf dan moet ik fysiek voldoende fit zijn om voluit te kunnen gaan voor een ticket voor Tokio. Ik wil de komende maanden dan ook niets forceren en vooral goed naar mijn lichaam luisteren om te kunnen oordelen of iets kan of niet kan. Het verstand komt met de jaren, zeker?", grapt Van Tichelt.