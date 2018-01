Roxane Taeymans opent jaar met judozilver in Grand Prix Tunis

Taeymans - nummer 28 van de wereld - was vrij in de eerste ronde, nadien gingen de Britse Katie Jemima Yeats-Brown (IFJ-71) en de Afrikaanse kampioene Assmaa Niang (IJF-13) uit Marokko voor de bijl. De laatste horde voor de finale was de Oostenrijkse Michaela Polleres (IJF).

In de finale was Taeymans, die net als Polling 26 jaar is, de meest aanvallende. Al na 15 seconden werd ze evenwel efficiënt gecounterd door Polling, die met waza-ari voorkwam. De Belgische bleef komen, maar het was de Nederlandse die met haar eerste echte aanval na anderhalve minuut de beslissende ippon maakte.

Polling is natuurlijk niet de eerste de beste: ze was 3 jaar nummer 1 van de wereld, won brons op het WK 2012 en was Europa's beste in 2013, 2014 en 2015. Na de Spelen van 2016 nam ze een pauze. Bij haar comeback in november won ze al de Grand Prix in Den Haag.