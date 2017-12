Echtgenoot van Ilse Heylen wordt TD Topsport van Vlaamse Judofederatie

Olivier Berghmans is niet alleen de echtgenoot van ex-judoka Ilse Heylen, hij was ook jarenlang haar coach. Hij kent het judo in Vlaanderen dus als zijn broekzak. Berghmans krijgt de dagelijkse leiding over de topsportwerking.

Vooral de "sterke topsportvisie, professionele managementvaardigheden en topsportervaringen" van Berghmans worden geloofd door de Vlaamse Judofederatie, die met zijn aanstelling een verdere professionalisering nastreeft.

"Judo is al decennialang hofleverancier van medailles voor de Vlaamse en Belgische sportwereld. Meer dan ooit is het moment gekomen om de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen."

"Een sterke persoonlijkheid, samen met een sterk team, dient te werken aan een verdere harmonisering van het judolandschap en een spoedige verdere opbouw van onze sport. Het is dan ook met enthousiasme en met volle goesting dat ik mij wens te engageren om de sterke leider te zijn die de bovengenoemde opbouw kan en mag inleiden."