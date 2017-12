Van Tichelt gaat meteen onderuit in Sint-Petersburg

Met een zwaar ingetapete schouder probeerde Dirk Van Tichelt (IJF-16) in de eerste minuten Lasja Sjavdatoeasjvili (IJF-8) met een aantal schijnaanvallen van zich af te houden, maar na anderhalve minuut kon de 25-jarige Georgiër zijn voet achter die van onze landgenoot zetten en hem zo plat op zijn rug duwen. De noodlottige ippon was een feit voor de 33-jarige Van Tichelt.

Sjavdatoeasjvili werd in 2012 in London olympisch kampioen bij de -66 kg en maakte drie jaar geleden de overstap naar de -73 kg. In Rio won hij, net zoals Van Tichelt, olympisch brons nadat hij in de kwartfinale had verloren van de Japanner Shohei Ono. Die had op zijn beurt in de halve finale Dirk Van Tichelt naar de kamp voor brons verwezen en zou daarna goud pakken.