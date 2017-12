Nikiforov bezorgt België judobrons in Grand Slam Tokio

Nikiforov is in bloedvorm, vorige maand pakte hij op het WK in de open gewichtsklasse zilver tegen de ongenaakbare Fransman Teddy Riner.

In Japan moesten achtereenvolgens de Tadzjiek Sajdov (IJF-42, waza-ari), de Japanner Nishiyama (ippon) en de Ooostenrijker Böhler (IJF-40, waza-ari) eraan geloven.

De Nederlander Michael Korrel bewees in de halve finale zijn statuut van 's werelds nummer 1 en won verdiend met waza-ari. Nikiforov maalde er niet om en pakte Fonseca keihard aan: liefst 6 keer kon de Portugees een ippon vermijden. Onze landgenoot won uiteindelijk met waza-ari.

Voor Nikiforov zit het jaar er nu op. Hij neemt niet deel aan de World Judo Masters op 16 en 17 december in Rusland.