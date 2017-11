"Een eer om medaille te krijgen van Robert Van de Walle"

"Deze eerste medaille op een Grand Prix betekent heel veel voor mij", trapt Matthias Casse een open deur in. "Het was niet evident om na een zwaar seizoen nog top te zijn in Den Haag. Maar met de coach hadden we voor elke kamp een goed tactisch plan en brons is de beloning."

Casse legde tot de halve finales een perfect parcours af in Den Haag. "Na mijn verloren halve finale zat ik heel diep. Maar rust en een goeie opwarming met Dirk Van Tichelt hebben me erbovenop geholpen."

Dankzij die bronzen plak in Den Haag is Casse gestegen naar de 19e plaats op de wereldranking. "Met deze bronzen medaille is mijn seizoen helemaal geslaagd. Na mijn wereldtitel bij de junioren wilde ik 2017 nog afsluiten met een medaille en dat is gelukt."