Judotalent Casse pakt eerste medaille op een Grand Prix

Matthias Casse was in een begenadigde dag in Den Haag. Hij versloeg achtereenvolgens de Nederlander Jim Heijman, de Argentijn Morales Martinetto en de Iraniër Saeid Mollaei op weg naar de halve finales.

Vooral die zege tegen Mollaei maakte indruk in Den Haag. De Iraniër is de nummer 2 van de wereldranglijst in de categorie tot 81 kilogram en was in augustus nog goed voor brons op het WK in Boedapest.

In de halve finale botste Casse op de Duitser Dominic Ressel. Die was de sterkste met een golden score. Maar in de kamp voor het brons toonde Casse weer zijn klasse.

Hij overleefde de sterke beginfase van de Argentijnse veteraan Emmanuel Lucenti (IJF-12) en sloeg halverwege de kamp toe. Met een waza-ari trok hij het laken naar zich toe. Het is voor Casse de eerste medaille op een Grand Prix.