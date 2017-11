Van Snick graait brons mee in Den Haag: "Maar ik heb rust nodig"

Charline Van Snick verloor vandaag haar eerste kamp in Den Haag. "Dat had ik helemaal niet verwacht. Het maakte me wel duidelijk dat ik fysiek heel moe ben. Dat is geen verrassing, want sinds juni heb ik constant op een heel hoog niveau getraind", reageert Van Snick.

In de herkansingen greep Van Snick wel haar kans. In de kamp voor brons kwam haar Poolse opponente in de slotseconden nog op gelijke hoogte, maar na 17 seconden in de Golden Score pakte Van Snick uit met een nieuwe houdgreep.

"Ik ben wel blij dat het seizoen er nu op zit", klinkt het. "Ik vertrek wel naar Japan, maar ik doe daar alleen mee aan de stage. De Grand Slam laat ik links liggen. Ook voor de Masters in Sint-Petersburg pas ik. Ik heb rust nodig."