Nikiforov verovert zilver op WK judo in open gewichtsklasse

Het WK in de open gewichtsklasse werd dit jaar nog maar voor de 3e keer georganiseerd. Teddy Riner had in 2008 in Frankrijk al de eerste editie gewonnen, 3 jaar later was hij er niet bij.

Nu vond het WK plaats in Marokko. In de eerste ronde rekende Toma Nikiforov af met de lokale favoriet Hajji. Hierna vloerde hij de Georgiër Matiasjvili en de Rus Michailin, telkens met ippon.

In de halve finales was Nikiforov ook te sterk voor de Japanner Kageura, andermaal met ippon. Hierdoor mocht hij de finale vechten tegen Teddy Riner, die al 143 wedstrijden op een rij had gewonnen.

Nikiforov, die eigenlijk in een gewichtsklasse lager kampt dan Riner, deed het meer dan aardig en hield het lang vol tegen de Fransman. Maar het was uiteindelijk toch Riner die 2 keer wist te scoren met een waza-ari, goed voor zijn 10e wereldtitel. Daarnaast heeft hij ook nog 2 olympische gouden medailles in zijn kast liggen. Voor Nikiforov is het zijn 2e WK-medaille. In 2015 won hij brons in zijn "normale" klasse tot 100 kilogram.