Casse: "Het dagelijkse leven gaat verder, ik mag mij nu gewoon wereldkampioen noemen"

Casse bezorgde België een eerste wereldtitel bij de junioren sinds 1990. Is hij al wat bekomen van het titelgevecht? "Ik heb het ondertussen allemaal een plaats kunnen geven. Ik heb de trainingen opnieuw hervat. Het dagelijkse leven gaat verder, ik mag mij nu gewoon wereldkampioen noemen."

"Ik wist dat ik bij de wereldtop hoorde. Dat moest nog bevestigd worden en dat is bij deze ook gebeurd. Ik ben constant bezig met judo. Elke dag sta ik op de tatami. Het is een job op zich voor mij."

Met het EK bij de beloften, van 10 tot 12 november in Montenegro, is het volgend grote toernooi in aantocht. Zit er nog genoeg brandstof in de tank? "De eerste week na het WK heb ik het iets rustiger aan gedaan, maar ondertussen heb ik opnieuw heel veel zin om te vechten."

"Ik trek met een heel rustig gevoel naar Podgorica. Ik ga mijn best doen en dan zien we wel wat er uit de bus komt op het EK. Het grote doel is uiteindelijk Tokio 2020. Er mag per land maar 1 deelnemer afzakken naar de Spelen. Het wordt spannend, maar we doen ons best."