Toma Nikiforov verovert zilver op grandslamtoernooi van Abu Dhabi

Judoka Toma Nikiforov heeft een zilveren medaille behaald op het toernooi van Abu Dhabi in de categorie tot 100 kilogram. In de finale was de Rus Bilalov te sterk. Het is de 2e Belgische medaille na het goud van Van Snick. Benjamin Harmegnies verloor zijn kamp om het brons in de categorie boven 100 kilogram.