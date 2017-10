Van Tichelt kampte met astma in Abu Dhabi: "Eigenlijk heb ik het nog goed gedaan"

Van Tichelt (archief) had naast de mat last van astma. Van Tichelt (archief) had naast de mat last van astma.

Dirk Van Tichelt is er vrijdag niet in geslaagd om een medaille in de wacht te slepen op de grandslamtoernooi in Abu Dhabi. Echt ontevreden was Van Tichelt toch niet met die vijfde plaats, want bijna had hij niet kunnen vechten.