Van Tichelt grijpt naast het brons in Abu Dhabi

In Abu Dhabi trad Van Tickelt voor het eerst opnieuw in competitie na een teleurstellend WK eind augustus. Ten opzichte van het wereldkampioenschap in Boedapest liet Van Tichelt veel progressie zien.

Zijn judo was heel beweeglijk en bij wijlen flitsend, maar conditioneel is hij nog niet helemaal top. De bronzen medaille van Rio won in de groepsfase zijn drie kampen in de categorie -73 kilogram, onder meer tegen de nummer 14 en 6 van de wereld.

In de halve finale ging het fout tegen Odbayar Ganbaatar uit Mongolië, de nummer vijf van de wereld. Ook in de herkansing om het brons kon Van Tichelt niet winnen. De nummer twee van de wereld, Rustam Orujov uit Azerbeidzjan was te sterk.