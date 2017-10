Van Snick na grandslamgoud in -52kg: "Eindelijk gevoel dat ik mij manifesteer"

Tot de Spelen van Rio kampte Van Snick in de klasse tot -48 kg. Daarin pakte ze brons op Spelen en WK, Europese titels, een paar keer brons en 1 keer zilver op een grandslamtoernooi.

De overstap naar de -52 kg was gecompliceerd. Terugblikkend op de weg die ze heeft afgelegd, bevindt Van Snick zich op een kleine wolk. "Ik zit met een pak emoties."

"Dit was de tweede grandslamfinale uit mijn carrière en mijn eerste gouden medaille in deze topcompetitie. Het was een heel speciale dag. Ik zag alles zo helder. Het was magnifiek", vertelde ze na haar zege tegen de Braziliaanse Erika Miranda, de derde van het WK en nummer 3 van de wereld.