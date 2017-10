Van Snick pakt brons in Tasjkent

Van Snick, die vrij was in de eerste ronde, begon met een valse noot aan de GP van Tasjkent. De tweevoudige Europese kampioene in de klasse tot 48 kilogram verloor in de tweede ronde verrassend van de jonge Israëlische Temelkova, de latere winnares.

In de herkansingen versloeg Van Snick eerst de Mongoolse Tsolmon Adiyasambuu met waza-ari, waarna ze voor het brons mocht vechten tegen Ariel Bezabel, ook uit Israël. Van Snick scoorde een minuut voor tijd een waza-ari en maakte het af met een houdgreep, goed voor brons.