Dedecker: "Van Snick zweet harder naast dan op de mat"

Woensdag komt Dirk Van Tichelt (33) in actie op het WK. "Ik had hem aangeraden om te stoppen na Rio. Hij heeft een fantastisch palmares bij mekaar gevochten", vindt Jean-Marie Dedecker.

"Nu is hij vader geworden. Ik houd niet van atleten die zeuren over hun verstoorde nachtrust. Of dat nu in het zwemmen of in het judo is: topsport is bijna fascisme. Voor het grote doel moet je alles doen."

"Ik vrees dat Dirk er niet alles meer voor over heeft. Dan wordt het moeilijk op een groot kampioenschap. Vorig jaar had hij afscheid kunnen nemen in schoonheid."