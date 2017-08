Van Snick: "WK-ontgoocheling doorspoelen tijdens verjaardag"

Charline Van Snick vloog er in de achtste finales uit na een waza-ari voor haar Israëlische tegenstandster Gili Cohen. De arbitrage ligt haar zwaar op de maag.

"Cohen heeft amper aangevallen en toch kreeg ik al vroeg in de wedstrijd een strafpunt tegen", snikte onze landgenote. "En toen ik uiteindelijk in de golden score een waza-ari tegen kreeg, had ik ook niet het gevoel dat de Israëlische een aanval had ingezet."

"Ik moet wellicht de beelden nog eens goed bekijken om de juiste conclusies te kunnen trekken. In ieder geval is het bijzonder hard om zo uit het toernooi te vliegen. Ik kan dit maar moeilijk accepteren."