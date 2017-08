Cédric Taymans, technisch directeur bij de Franstalige judobond, hoopt op eremetaal in Boedapest. "Alle Belgen zijn kanshebbers, maar ze kunnen ook allemaal sneuvelen in de eerste ronde. Zelfs met een goede voorbereiding en in vorm kan het omslaan op de dag van de competitie."

Het EK judo dit jaar was een debacle voor de Belgen, niemand bereikte de kwartfinales. "Onze judoka's waren gemotiveerd en hebben op het EK hun best gedaan", zegt Taymans. "Maar we hebben eruit geleerd. Dat doen we na elk toernooi."

