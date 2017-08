Van Tichelt: "Geboorte van zoontje heeft mijn leven meer veranderd dan die medaille"

Op 28 augustus gaat het WK judo van start. "Ik ben zo goed als klaar", vertelt Van Tichelt. "Ik ben de voorbije weken op stage geweest in Israël, in Nederland en in Koksijde. De trainingsintensiteit was zeer hoog. De komende week zullen we daarom nog wat werken aan de explosiviteit en aan mijn gewicht."

"Of ik al dat trainen fijn vind? Als je dat niet graag doet, moet je zeker niet aan topsport doen. Je moet heel hard trainen om een internationaal niveau te halen."

De voorbereiding van Van Tichelt op het WK verliep wel niet vlekkeloos. Hij heeft nog maar een toernooi achter de rug. "Ik wou ook al meedoen aan het EK, maar door een blessure is het niet gelukt. Gelukkig is dit niet mijn eerste WK. Ik heb al een hele carrière achter de rug. Dit is niet nieuw. Ik weet wat ik moet doen en wanneer ik moet pieken. Op mijn leeftijd is het niet meer noodzakelijk om veel toernooien te vechten."

Met welke ambities trekt Van Tichelt dan naar Hongarije? "Op training heb ik af en toe echt een heel goed gevoel. Als ik me zo voel op de dag van de competitie, dan vecht ik voor de medailles. Maar judo is natuurlijk een gevaarlijke sport. Als je een seconde niet oplet, kan je je koffers pakken."