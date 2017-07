Van Tichelt wordt in China 5e bij eerste wedstrijd van het jaar

Van Tichelt zou in 2017 al veel vroeger weer wedstrijden vechten, maar door de geboorte van z'n zoontje eind vorig jaar kon hij niet genoeg rusten en liep hij nogal wat trainingsachterstand op.

In China vierde hij na zeven maanden afwezigheid zijn terugkeer in de -73 kilogram van het circuit.

In de eerste ronde was Van Tichelt vrij, daarna versloeg hij de Oekraïner Artem Khomula ('s werelds nummer 67) met ippon en vervolgens de Zweed Tommy Macias, de nummer 4 van de wereld en bronzen medaille van het EK, met waza-ari.

In de halve finales verloor Van Tichelt op zijn beurt met waza-ari van de Chinees Saiyinjirigala (18). En ook de kamp om het brons verloor hij, met ippon van de Iraniër Mohammadi Barimanlou (56).

Van Tichelt moest duidelijk nog wennen aan de nieuwe regels in het judo, want hij kreeg na 3,5 minuut zijn derde strafpunt aangesmeerd. Gevolg: einde kamp.

Het toernooi in China was voor Van Tichelt, de bronzenmedaillewinnaar van Rio, de enige wedstrijd voor het wereldkampioenschap. Dat begint eind augustus in Boedapest.