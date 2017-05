Boze Jean-Marie Dedecker: "We moeten die stal verdomme uitmesten"

Jean-Marie Dedecker was 20 jaar lang bondscoach, tot in 2000. Heeft hij nooit iets gezien? Dedecker: "Ik heb ooit iets meegemaakt. Op stage in Hooglede kreeg ik klachten van meisjes over een nieuwe verzorger. Die kerel heeft zijn koffers stante pede mogen pakken."

Na de getuigenis van Ann Simons beginnen meer judoka's te praten. "Het zijn zaken van na 2000. In de judoschool in Antwerpen moeten trainers ontslag nemen", vindt Dedecker. "Een van die trainers is gerechtelijk vervolgd."