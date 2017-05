Van Tichelt: "Zaken die niet door de beugel kunnen, moeten bestraft worden"

Dirk Van Tichelt heeft niks bijzonders opgemerkt. "Op stage gaat het vooral om eten, trainen en slapen", legt hij uit voor onze camera. "Voorts gaat iedereen met mekaar om zoals in zoveel sport- en jeugdverenigingen. Ik ben lang lid geweest van de chiro."

"Judo is een verdedigingssport. Je kweekt zelfvertrouwen, je leert voor jezelf op te komen en je wordt assertiever. Misschien voelen judoka's zich daardoor sterk genoeg om met hun verhaal naar buiten te komen."

"Het verhaal dat ik gehoord heb, ging over coaches die te diep in het glas hadden gekeken en hun kamer niet meer vonden. Daar zijn ze ook voor gestraft. Dat is één verhaal in mijn 15-jarige judocarrière, meer niet."