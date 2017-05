Trainer reageert: "Lasterlijke aantijgingen van Ann Simons en Niki Heylen"

De hierboven geformuleerde antwoorden op de zware aantijgingen die naar mijn aanvoelen, blijkbaar vooral geuit zijn om mij persoonlijk in diskrediet te brengen, zijn naar waarheid, in eer en geweten. Ik ben bovendien de mening toegedaan dat het proces van een persoon niet in de pers dient te worden gemaakt, maar én zeker in het geval van dergelijke persoonlijke ernstige aantijgingen voor een rechtbank: Een rechtbank is de geëigende instantie om zulke aantijgingen te beslechten.

Ik zal zeker mijn goede naam en reputatie voor een rechter verdedigen en zie met vertrouwen uit naar een uitspraak. Tenslotte moet het duidelijk zijn dat ik mezelf, mijn gezin en de Judofederatie niet door het slijk laat sleuren en aanvaard geen beschuldiging van feiten die niet gebeurd zijn noch door mezelf, noch onder mijn verantwoordelijkheid.