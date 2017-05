Minister van Sport Muyters: "Zal aanpak grensoverschrijdend gedrag zelf heel kort opvolgen"

Hoe zal minister Muyters de aanpak door de judobond opvolgen? "Ik ga aan hen vragen op welke manier ze een laagdrempelig contactpunt zullen organiseren, hoe dat ze gaan garanderen dat de mensen op een goeie manier opgevangen worden. Ik zal hen vragen wat ze gaan doen met die getuigenissen, hoe ze gaan garanderen dat dit niet gewoon eens luisteren is en dat was het dan. Wat ik echt niet verwacht, na wat naar buiten is gekomen."

"Ik ga hen vragen van mij elke stap die ze zetten, te briefen, zodanig dat we kunnen zien dat dit ernstig wordt aangepakt. Want voor mij is het essentiële in dit geheel dat elke sporter op een degelijke manier kan gaan sporten zonder bang te zijn voor grensoverschrijdend gedrag."

Dit gaat verder dan de judobond alleen. "Ik wil met de federaties werken. Het is voor een minister onmogelijk om alles alleen te doen. Ik voel heel veel goodwill bij de federaties om daar samen de schouders onder te zetten."