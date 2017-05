Vlaamse Judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

De raad van bestuur zat meer dan vier uur samen. Gisteravond laat - nog voor het communiqué - gaf VJF-voorzitter Kristof Van de Putte een korte verklaring aan Sporza: "We hebben een zeer constructieve vergadering gehad, een zeer vruchtbare vergadering in alle sereniteit. We hebben alle zaken besproken en enkele acties bepaald."

Was het een lastige vergadering? "Lastig is misschien een vreemd woord. We hebben de tijd genomen om alles op een correcte manier door te spreken en alle feiten te doorgronden en na te denken over acties, met respect voor alle zaken die gemeld zijn."

"Of het een juridische kwestie is? Ik verwijs naar het persbericht. Als federatie moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en niet blind zijn voor deze zaken en op een adequate manier reageren."

"Laat één ding duidelijk zijn: er zijn heel wat vrijwilligers in de sportwereld die keihard werk leveren. Ik ben ervan overtuigd dat er meer trainers zijn die keihard en goed werk leveren en dat we kunnen spreken over enkele individuele trainers.”