Bij de mannen komen er op de eerste dag drie Belgen in actie. Junior Jorre Verstraeten (IJF-146) komt uit tegen de Hongaar Akos Bartha (IJF-121). Kenneth Van Gansbeke (IJF-38) is in zijn eerste duel van de dag in de -66 kg niet kansloos tegen de Turk Sinan Sandal (IJF-41) en dat geldt in dezelfde categorie ook voor Jasper Lefevere (IJF-52). Hij kampt tegen de Cypriotische junior Christos Trikomitis (geen ranking).

22:08