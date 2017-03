Van Snick pakt tweede medaille in nieuwe gewichtsklasse

Charline Van Snick (archieffoto) veroverde goud in Casablanca. Charline Van Snick (archieffoto) veroverde goud in Casablanca.

Charline Van Snick heeft voor de tweede week op een rij een toernooi afgesloten op het podium. Onze landgenote was op de African Open in Casablanca (Marokko) de sterkste in de klasse tot 52 kilogram. Vorige week behaalde Van Snick de bronzen plak in Bakoe.