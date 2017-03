Nikiforov kan geen kamp winnen in Bakoe: "Een offday"

Nikiforov was vrij in de eerste ronde, maar verloor eerst van de Hongaar Miklos Cerjenics (IJF-31) en botste daarna in de herkansingen op de Azeri Zelym Kotsojev (IJF-55).

"In Düsseldorf lukte alles, maar hier had ik een echte offday", zei Nikiforov. "Ik moet niet zoeken naar excuses. Ik weet niet waarom ik niet geconcentreerd was, ik heb er geen uitleg voor."

"Ik moet dit samen met mijn trainers analyseren, maar het motiveert me nog meer om hard te werken op training met het oog op het EK judo." Het EK judo vindt plaats in april in Warschau.