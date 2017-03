Eerste (bronzen) medaille voor Van Snick in nieuwe gewichtsklasse

Deze bronzen plak is voor Van Snick het eerste eremetaal sinds haar overstap van de -48 naar de -52 kilogram. In 2015 had Van Snick zich in Bakoe nog tot Europees kampioene (-48) gekroond. Ditmaal was Bakoe haar eerste toernooi van het seizoen. Ze ontpopt zich meteen ook tot podiumkandidaat voor het EK eind april in Warschau.

In december was Van Snick in haar allereerste toernooi bij de -52 vijfde geworden in Tokio, nadien miste ze door blessureleed de meetings in Sofia, Paris en Düsseldorf.