Toma Nikiforov kampt zich naar goud op GP Düsseldorf

"Ik voelde mij de hele dag bijzonder goed en heb alle kampen heel gecontroleerd afgewerkt", zegt Nikiforov. "Op geen enkel moment heb ik iets proberen te forceren. De finale tegen de Japanner Wolf verliep wel anders dan ik verwacht had. Ik had geenszins een vroege aanval gepland. Maar toen de kans zich na 35 seconden voordeed, heb ik ze met volle overtuiging gegrepen."

Uit de vroege uitschakeling op de Grand Slam van Parijs eerder deze maand had hij zijn lessen getrokken. "Verschillende scheidsrechters hadden mij na Parijs de raad gegeven minder agressief te kampen. Dat had ik mij vooraf goed in het hoofd geprent en vandaag heb ik dat zo uitgevoerd. Zelfs tegen de Duitser Frey, die toch de volle zaal achter zich had, ben ik kalm en doordacht blijven kampen."

Voor Nikiforov zijn de mislukte Olympische Spelen van Rio de Janeiro nu definitief verleden tijd. "Vanaf nu heb ik nog maar één doel voor ogen als ik aan een toernooi begin: de finale halen. En als je dan goud verovert, is dat heel mooi meegenomen. Deze medaille doet in ieder geval heel veel deugd omdat het toch al van november 2015 geleden is dat ik nog eens het podium van een World Tour-toernooi haalde. Mijn volgende wedstrijd wordt de Grand Slam van Bakoe over twee weken. Daarna begint de laatste voorbereiding op het EK in Warschau."