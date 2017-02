Judoka Mansour pronkt met brons op GP in Duitsland

Lola Mansour was wel in de wolken met haar medaille, maar bleef met haar twee voeten op de grond. "Deze medaille is het resultaat van lang en hard werken. En dat geeft heel veel voldoening. Maar ik besef dat ik nog veel werk voor de boeg heb."

"Wij gaan nu alle kampen van Parijs en Düsseldorf goed analyseren met het oog op het EK in Warschau. Maar ik ben wel heel trots op deze medaille."

"Toen ik op het podium stond, moest ik spontaan denken aan alle keren dat ik vanuit de tribune de huldiging moest meemaken. Ik leef op een wolk", kon Mansour haar vreugde niet verbergen.