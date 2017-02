Van Tichelt: "Ik kan maar helft van trainingen afwerken"

@dirkvantichelt Dirk Van Tichelt werd eind december vader. Dirk Van Tichelt werd eind december vader.

Judoka Dirk Van Tichelt liet verstek gaan voor het prestigieuze toernooi in Parijs. De bronzen medaille van de Spelen in Rio is te vermoeid door zijn pasgeboren zoon. "Ik slaap niet genoeg en kan daardoor niet diep genoeg gaan, maar er is beterschap."